Нгамалё: есть разница между топ-командами и тем, как «Динамо» играло с «Пари НН»

Камерунский полузащитник московского «Динамо» Муми Нгамалё поделился впечатлениями от матча 8-го тура РПЛ с «Пари НН», прошедшего вчера, 15 сентября.
«Динамо» уже не в первый раз пропускает в концовках? Да, к сожалению, такое бывает. В концовках теряем концентрацию, а соперники пользуются этим. В любом случае наша цель — первое место. То, ради чего мы упорно тренируемся каждый день, — подниматься по турнирной таблице и биться за первые места.
Мы создали много моментов, забили только с пенальти. Стоит отметить разницу между топ-командами, которые создают и забивают, и тем, как мы играли сегодня, не сумев реализовать моменты.
Лепский сыграл первый матч, я бы отметил, что в футболе не смотрят в паспорт. Он молод, но у него есть мастерство и качества, он хорошо их проявил и сыграл неплохо», — приводит слова Нгамалё Metaratings.
Напомним, команды сыграли вничью — 1:1.
- 16 сентября 2023
-
11:45
-
11:44
-
11:40
-
11:30
-
11:30
-
11:21
-
11:20
-
11:12
-
11:00
-
11:00
-
10:58
-
10:38
-
10:30
-
10:19
-
10:12
-
10:00
-
09:51
-
09:45
-
09:40
-
09:26
-
09:22
-
09:10
-
09:00
-
08:40
-
08:32
-
08:30
-
08:13
-
08:00
-
07:42
-
07:32
-
07:12
-
06:51
-
06:30
-
06:10
-
05:44