Нгамалё: есть разница между топ-командами и тем, как «Динамо» играло с «Пари НН»

Камерунский полузащитник московского «Динамо» Муми Нгамалё поделился впечатлениями от матча 8-го тура РПЛ с «Пари НН», прошедшего вчера, 15 сентября.

«Динамо» уже не в первый раз пропускает в концовках? Да, к сожалению, такое бывает. В концовках теряем концентрацию, а соперники пользуются этим. В любом случае наша цель — первое место. То, ради чего мы упорно тренируемся каждый день, — подниматься по турнирной таблице и биться за первые места.

Мы создали много моментов, забили только с пенальти. Стоит отметить разницу между топ-командами, которые создают и забивают, и тем, как мы играли сегодня, не сумев реализовать моменты.

Лепский сыграл первый матч, я бы отметил, что в футболе не смотрят в паспорт. Он молод, но у него есть мастерство и качества, он хорошо их проявил и сыграл неплохо», — приводит слова Нгамалё Metaratings.

Напомним, команды сыграли вничью — 1:1.