Нгамалё: новые футболисты «Динамо» обладают хорошим уровнем — смогут заменить Захаряна

Нападающий московского «Динамо» Муми Нгамалё оценил трансферную кампанию клуба.
«Подводя итоги трансферного окна, можно сказать, что в «Динамо» пришли мастеровитые футболисты. Новые полузащитники обладают хорошим уровнем — они смогут заменить Захаряна. Теперь нужно сфокусироваться на матчах РПЛ и Кубка России», — сказал Нгамалё в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Напомним, прошлым летом «Динамо» покинул Арсен Захарян, перешедший в «Реал Сосьедад». В последние часы трансферного окна бело-голубые подписали бразильца Бителло. Контракт с игроком заключили до лета 2028 года. СМИ сообщали, что «Динамо» заплатит за 23-летнего футболиста около € 10 млн.
Ранее состав динамовцев пополнили колумбийский полузащитник Хорхе Карраскаль, мексиканский хавбек Луис Чавес, а также голкиперы Андрей Кудравец и Курбан Расулов.
- 16 сентября 2023
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