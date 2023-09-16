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ЦСКА — «Крылья Советов»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 14:00 мск

ЦСКА — «Крылья Советов»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 14:00 мск
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Сегодня, 16 сентября, на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве состоится матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором московский ЦСКА сыграет с самарскими «Крыльями Советов». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым из Санкт-Петербурга. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
16 сентября 2023, суббота. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На данный момент московские армейцы находятся на седьмой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу. Они имеют в своём активе 11 очков после семи встреч.

«Крылья Советов» располагаются на четвёртой позиции с 14 очками. В нынешнем сезоне РПЛ подопечные Игоря Осинькина проиграли лишь однажды — казанскому «Рубину» (1:2) в 5-м туре.

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