Юрий Жирков: всегда хорошо, когда в РПЛ есть интрига, — болельщикам смотреть интереснее

Бывший футболист ЦСКА, «Зенита» и «Челси» Юрий Жирков высказался об интриге в Российской Премьер-Лиге.

«Многие матчи РПЛ я не смотрю, мельком что-то пролетает. Знаю, что хорошо играет «Краснодар» в последнее время. «Зенит» претендент на чемпионство, также как и «Спартак» и «Локомотив». Все команды прибавят после перерыва. Радует, что есть интрига? Всегда хорошо, что есть интрига. Интереснее смотреть болельщикам», — сказал Жирков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, по итогам семи туров турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Краснодар», набравший 17 очков. На втором месте расположилось московское «Динамо», в активе которого 15 очков после восьми игр. «Зенит» идёт третьим (14 очков).