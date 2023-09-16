Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Реал Бетис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрий Жирков: всегда хорошо, когда в РПЛ есть интрига, — болельщикам смотреть интереснее

Юрий Жирков: всегда хорошо, когда в РПЛ есть интрига, — болельщикам смотреть интереснее
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА, «Зенита» и «Челси» Юрий Жирков высказался об интриге в Российской Премьер-Лиге.

«Многие матчи РПЛ я не смотрю, мельком что-то пролетает. Знаю, что хорошо играет «Краснодар» в последнее время. «Зенит» претендент на чемпионство, также как и «Спартак» и «Локомотив». Все команды прибавят после перерыва. Радует, что есть интрига? Всегда хорошо, что есть интрига. Интереснее смотреть болельщикам», — сказал Жирков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, по итогам семи туров турнирную таблицу РПЛ возглавляет «Краснодар», набравший 17 очков. На втором месте расположилось московское «Динамо», в активе которого 15 очков после восьми игр. «Зенит» идёт третьим (14 очков).

Материалы по теме
Юрий Жирков: наши клубы могли бы выиграть ЛЕ, если бы не отстранение
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android