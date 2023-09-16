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«Спартак» — «Сочи»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть трансляцию

Сегодня, 16 сентября, состоится встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и «Сочи». Матч пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть на телеканале «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, в активе команды 10 очков после семи туров. «Сочи» расположился на 12-й строчке таблицы, набрав шесть очков.

Последняя встреча команд в РПЛ, проходившая на поле «Сочи», завершилась вничью, со счётом 1:1. В первом круге «Спартак» дома разгромил южан со счётом 3:0. Три гола в этих двух встречах провёл нападающий москвичей Квинси Промес.