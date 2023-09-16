Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Реал Бетис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Интер» — «Милан»: во сколько начнётся матч Серии А, где смотреть трансляцию

«Интер» — «Милан»: во сколько начнётся матч Серии А, где смотреть трансляцию
Комментарии

Сегодня, 16 сентября, состоится встреча 4-го тура итальянской Серии А между «Интером» и «Миланом». Матч пройдёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Симоне Содзой. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть на федеральном телеканале «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Италия - Серия А . 4-й тур
16 сентября 2023, суббота. 19:00 МСК
Интер М
Милан
Не начался
Милан
Милан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В текущем чемпионате обе команды идут без потерь — у каждой по девять очков после трёх матчей. «Интер» находится на первом месте благодаря разнице забитых мячей.

В прошлом сезоне Серии А команды встречались дважды. В первом круге победу одержал «Милан» (3:2), а во втором «Интер» оказался сильнее своего соперника (1:0).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android