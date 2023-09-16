«Интер» — «Милан»: во сколько начнётся матч Серии А, где смотреть трансляцию

Сегодня, 16 сентября, состоится встреча 4-го тура итальянской Серии А между «Интером» и «Миланом». Матч пройдёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Симоне Содзой. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

В прямом эфире игру можно будет посмотреть на федеральном телеканале «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В текущем чемпионате обе команды идут без потерь — у каждой по девять очков после трёх матчей. «Интер» находится на первом месте благодаря разнице забитых мячей.

В прошлом сезоне Серии А команды встречались дважды. В первом круге победу одержал «Милан» (3:2), а во втором «Интер» оказался сильнее своего соперника (1:0).