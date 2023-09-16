Кухарчук: во время паузы на сборные не отдыхал. Тренировался, потому что хочу играть

33-летний нападающий клуба «Пари Нижний Новгород» Илья Кухарчук поделился впечатлениями от встречи 8-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» и рассказал, чем занимался во время паузы на матчи сборных.
«Если детально разбирать игру «Пари НН», то 1:1 с «Динамо» — хороший результат. Всегда хочется большего, но нужно быть объективным.
Во время паузы на сборную не отдыхал, а тренировался, потому что нужно набирать кондиции. Мне без разницы — есть пауза или нет. Я тренируюсь, потому что хочу играть», — сказал Кухарчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Напомним, вчера, 16 сентября, «Пари НН» и «Динамо» сыграли вничью — 1:1. В составе московской команды голом с пенальти отметился Фёдор Смолов, а в составе нижегородцев мяч забил Николоз Кутателадзе.
- 16 сентября 2023
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