Тюкавин: что удивило Захаряна в Испании? Не буду говорить — неприлично

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос о том, что удивило его бывшего партнёра по клубу Арсена Захаряна, перешедшего в «Реал Сосьедад», в Испании.
«С Арсеном переписываемся. Что его удивило в Испании? Не буду говорить — неприлично. А если из приличного, то по нам скучает. Надеюсь, что по мне больше всего. Может, ещё по Ярику Гладышеву», — приводит слова Тюкавина Sport24.
На данный момент Захарян дважды появлялся на поле в играх за команду из Сан-Себастьяна: хавбек провёл 16 минут в матче с «Лас-Пальмасом» (0:0) и 12 минут с «Гранадой» (5:3). Результативными действиями российский полузащитник не отмечался. Следующий матч в рамках чемпионата Испании «Реал Сосьедад» проведёт в гостях с мадридским «Реалом» в воскресенье, 17 сентября.
«Реал Сосьедад» победил «Гранаду», Захарян вышел на 79-й минуте
Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.
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