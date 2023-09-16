Короман: надеюсь, друзья-агенты помогут мне вернуться в Россию тренером

Бывший игрок «Крыльев Советов», московского «Динамо» и «Терека» Огнен Короман рассказал о тренерских амбициях.
«У меня есть тренерская лицензия. Я тренировал в Сербии, и у меня есть амбиции в будущем работать в серьёзных клубах России. Я ещё учусь, но чувствую, что у меня есть качества для этого. Даю себе четыре-пять лет на реализацию этого плана. Есть уверенность, что так и будет. А тогда никакого разговора с «Динамо» не было — только моё желание.
У меня есть хорошие друзья-агенты в Москве. Я работаю с Сафоновым, у нас прекрасные отношения. Надеюсь, в будущем они помогут мне вернуться в качестве тренера», – сказал Короман в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Огнен Короман в общей сложности провёл 103 матча в Российской Премьер-Лиге в качестве игрока. На его счету 17 голов и 20 результативных передач.
- 16 сентября 2023
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