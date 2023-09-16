Короман: русские игроки в РПЛ получают не меньше, чем в Европе. Поэтому остаются дома

Бывший футболист сербской «Црвены Звезды», а также российских клубов «Крылья Советов», «Динамо» (Москва) и «Терек» Огнен Короман сравнил уровень чемпионатов России и Сербии.

«Российский чемпионат в три раза лучше сербского. В России есть деньги, и можно пригласить практически любого игрока. А в Сербии только у «Црвены Звезды» и «Партизана» приличные бюджеты, у остальных команд – маленькие. Это главное отличие.

Русский игрок и в РПЛ получает не меньше, чем в Европе. А то и больше. Поэтому они остаются дома», – сказал Короман в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Огнен Короман в общей сложности провёл 103 матча в Российской Премьер-Лиге в качестве игрока. На его счету 17 голов и 20 результативных передач. В футболке «Црвены Звезды» Огнен сыграл 93 матча во всех турнирах, забив 14 мячей и отдав 25 голевых пасов.