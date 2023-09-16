Приглашение блогера на церемонию прощания с Верратти обернулось курьёзом для «ПСЖ»

В пятницу, 15 сентября, перед матчем чемпионата Франции «ПСЖ» – «Ницца» парижане провели мероприятия в честь прощания с Марко Верратти. Клуб пригласил поучаствовать в них популярного 21-летнего блогера с ником Inoxtag (более 6,5 млн подписчиков на YouTube), представленного как большой болельщик парижского клуба. Тем не менее, отвечая на простой вопрос о команде, блогер попал в курьёзную ситуацию, вызвавшую реакцию в соцсетях, сообщает Foot Mercato.

Парня спросили о самом ярком воспоминании, на что Inoxtag дал довольно неожиданный ответ.

«Эта игра случилась довольно давно. Не знаю, говорю ли я чушь. Я был на набережной Сены или у моря с друзьями. Все смотрели матч в барах, и это был финал Лиги чемпионов. Думаю, мы проиграли «Ливерпулю». Все кричали», – успел произнести блогер, прежде чем ведущий поправил его в отношении названия команды-соперницы «ПСЖ».

Напомним, в финале Лиги чемпионов парижане уступили мюнхенской «Баварии». Кроме того, финальный матч, проигранный «ПСЖ», состоялся в 2020 году, в разгар эпидемии коронавируса, и, следовательно, в Париже действовали строгие ограничения насчёт скопления людей.