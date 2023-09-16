Приглашение блогера на церемонию прощания с Верратти обернулось курьёзом для «ПСЖ»

В пятницу, 15 сентября, перед матчем чемпионата Франции «ПСЖ» – «Ницца» парижане провели мероприятия в честь прощания с Марко Верратти. Клуб пригласил поучаствовать в них популярного 21-летнего блогера с ником Inoxtag (более 6,5 млн подписчиков на YouTube), представленного как большой болельщик парижского клуба. Тем не менее, отвечая на простой вопрос о команде, блогер попал в курьёзную ситуацию, вызвавшую реакцию в соцсетях, сообщает Foot Mercato.
Парня спросили о самом ярком воспоминании, на что Inoxtag дал довольно неожиданный ответ.
«Эта игра случилась довольно давно. Не знаю, говорю ли я чушь. Я был на набережной Сены или у моря с друзьями. Все смотрели матч в барах, и это был финал Лиги чемпионов. Думаю, мы проиграли «Ливерпулю». Все кричали», – успел произнести блогер, прежде чем ведущий поправил его в отношении названия команды-соперницы «ПСЖ».
Напомним, в финале Лиги чемпионов парижане уступили мюнхенской «Баварии». Кроме того, финальный матч, проигранный «ПСЖ», состоялся в 2020 году, в разгар эпидемии коронавируса, и, следовательно, в Париже действовали строгие ограничения насчёт скопления людей.
- 16 сентября 2023
-
13:30
-
13:30
-
13:22
-
13:13
-
13:00
-
12:47
-
12:40
-
12:34
-
12:30
-
12:15
-
12:05
-
12:04
-
11:55
-
11:45
-
11:44
-
11:40
-
11:30
-
11:30
-
11:21
-
11:20
-
11:12
-
11:00
-
11:00
-
10:58
-
10:38
-
10:30
-
10:19
-
10:12
-
10:00
-
09:51
-
09:45
-
09:40
-
09:26
-
09:22
-
09:10