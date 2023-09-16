«Ахмат» — «Краснодар»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 16:30 мск

Сегодня, 16 сентября, состоится встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги между грозненским «Ахматом» и «Краснодаром». Матч пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В предыдущем туре чемпионата России «Ахмат» с минимальным счётом 1:0 переиграл «Урал». Грозненский коллектив не проигрывает и не пропускает на протяжении трёх последних матчей РПЛ. «Краснодар» одержал победу в матче со «Спартаком» со счётом 2:0. «Быки» не проиграли ни одного матча с начала чемпионата.
«Краснодар» лидирует в чемпионате России, набрав 17 очков после семи туров. «Ахмат» расположился на девятом месте турнирной таблицы, в активе команды 10 очков.
- 16 сентября 2023
-
14:53
-
14:39
-
14:37
-
14:30
-
14:27
-
14:25
-
14:20
-
14:12
-
14:07
-
14:05
-
14:00
-
13:55
-
13:42
-
13:37
-
13:30
-
13:30
-
13:22
-
13:13
-
13:00
-
12:47
-
12:40
-
12:34
-
12:30
-
12:15
-
12:05
-
12:04
-
11:55
-
11:45
-
11:44
-
11:40
-
11:30
-
11:30
-
11:21
-
11:20
-
11:12