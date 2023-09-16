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«Ахмат» — «Краснодар»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 16:30 мск

«Ахмат» — «Краснодар»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 16:30 мск
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Сегодня, 16 сентября, состоится встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги между грозненским «Ахматом» и «Краснодаром». Матч пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
16 сентября 2023, суббота. 16:30 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Краснодар
Краснодар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В предыдущем туре чемпионата России «Ахмат» с минимальным счётом 1:0 переиграл «Урал». Грозненский коллектив не проигрывает и не пропускает на протяжении трёх последних матчей РПЛ. «Краснодар» одержал победу в матче со «Спартаком» со счётом 2:0. «Быки» не проиграли ни одного матча с начала чемпионата.

«Краснодар» лидирует в чемпионате России, набрав 17 очков после семи туров. «Ахмат» расположился на девятом месте турнирной таблицы, в активе команды 10 очков.

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