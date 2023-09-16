Ловчев прокомментировал ничью в матче «Динамо» с «Пари НН»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился впечатлениями от матча 8-го тура РПЛ между московским «Динамо» и «Пари НН». Команды разошлись миром — 1:1.
«Динамо», безусловно, было сильнее, имело преимущество, и победа была бы логичной. Но я не могу сказать, что ничью Нижний не заслужил. Очень даже заслужил — команда до последнего искала шанс и его реализовала. Кроме того, все команды Юрана, и Нижний — не исключение, прибавляют в боевитости, не разваливаются, играют до конца.
По «Динамо» у меня вопрос по конкретному компоненту игры — ты ведёшь 1:0, счёт скользкий, соперник проводит контратаки. Бело-голубые не первый раз в этом сезоне упускают выигранные матчи, когда надо просто доиграть на результат. Или добить соперника, или доиграть на результат.
Атакующая психология тренера — это всё красиво, но нужен спортивный цинизм, когда ты не потеряешь очки. В Самаре вели — ничья, в Казани — то же самое, и вот сейчас. Потеряны шесть очков. Но в целом направление Лички интересное. Перед игрой он очень здорово сказал про то, что отсутствие игроков из-за отлучек в сборную — не проблема, так играет весь мир, и мы так будем», — написал Ловчев в своём телеграм-канале.
- 16 сентября 2023
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