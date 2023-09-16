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«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»: стали известны стартовые составы команд

«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»: стали известны стартовые составы команд
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«Вулверхэмптон» и «Ливерпуль» объявили стартовые составы команд на матч 5-го тура английской Премьер-лиги, который сегодня, 16 сентября, пройдёт на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия - Премьер-лига . 5-й тур
16 сентября 2023, суббота. 14:30 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
1-й тайм
1 : 0
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Чан – 7'    

Стартовый состав «Вулверхэмтона»: Са, Семеду, Килман, Доусон, Айт-Нури, Гомес, Лемина, Беллегард, Хван, Кунья, Нету.

Стартовый состав «Ливерпуля»: Алисон, Гомес, Матип, Куанса, Робертсон, Мак Аллистер, Джонс, Собослаи, Жота, Салах, Гакпо.

По итогам четырёх туров «Вулверхэмптон» занимает 15-е место в чемпионате Англии, набрав три очка. «Ливерпуль» расположился на третьей строчке турнирной таблицы, в активе красных 10 очков. По дополнительным показателям команда Юргена Клоппа уступает «Тоттенхэму», но опережает два других лондонских клуба — «Вест Хэм» и «Арсенал».

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