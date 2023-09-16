«Лион» объявил о назначении Фабио Гроссо главным тренером

Итальянский специалист Фабио Гроссо стал новым главным тренером французского «Лиона. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Контракт подписан до 30 июня 2024 года с возможностью продления ещё на один сезон. Тренер будет представлен прессе в понедельник, 18 сентября. Ожидается, что в ходе этого мероприятия итальянец представит своих помощников.

Гроссо провёл в «Лионе» два года игровой карьеры – с 2007 по 2009 год. За год до своего прибытия во Францию он, как известно, забил победный пенальти в финале чемпионата мира с «трёхцветными».

После завершения карьеры в 2012 году Гроссо тренировал молодёжку «Ювентуса», а также «Бари», «Верону», «Брешию», «Сьон» и совсем недавно «Фрозиноне», с которым выиграл титул Серии B в конце прошлого сезона.