«Вест Хэм» — «Манчестер Сити»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 16 сентября, на стадионе «Олимпийский» в Лондоне состоится матч 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Вест Хэм Юнайтед» и «Манчестер Сити». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В предыдущем розыгрыше АПЛ «Манчестер Сити» одержал две победы в противостоянии с «Вест Хэм Юнайтед». На выезде в 1-м туре «горожане» переиграли лондонский коллектив со счётом 2:0, а домашняя встреча завершилась разгромом (3:0).
По итогам четырёх туров «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии с максимальным показателем (12 очков). «Вест Хэм» расположился на четвёртой строчке таблицы, в активе команды 10 очков. «Молотобойцы» по дополнительным показателям уступают «Тоттенхэму» и «Ливерпулю», но опережают «Арсенал».
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