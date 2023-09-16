«Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00 мск

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Сегодня, 16 сентября, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере состоится матч 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Джарредом Джиллеттом из Австралии. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В минувшем розыгрыше АПЛ «Брайтон» дважды обыграл «Манчестер Юнайтед». В 1-м туре в гостях «чайки» переиграли «красных дьяволов» со счётом 2:1, матч второго круга завершился победой «Брайтона» с минимальным счётом 1:0.

По итогам четырёх туров «Манчестер Юнайтед» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с четырьмя очками в активе. «Брайтон» расположился на шестой строчке таблицы, в активе команды – девять очков.