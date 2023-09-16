ЦСКА — «Крылья Советов»: Салтыков забил второй мяч гостей

В эти минуты проходит встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и самарскими «Крыльями Советов». Матч проводится на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым из Санкт-Петербурга. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На второй минуте самарцы открыли счёт и вышли вперёд благодаря голу Николая Рассказова. На 22-й минуте Никита Салтыков удвоил преимущество своей команды. Костанца накрыл Кучаева на чужой половине, отдал на Рахмановича, а тот, в свою очередь, нашёл разрезающей передачей Салтыкова. Никита вывалился один на один с Акинфеевым и катнул мяч в противоход голкиперу армейцев — 2:0 в пользу самарцев.

Армейцы находятся на седьмой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 11 очков в семи встречах. «Крылья Советов» располагаются на четвёртой позиции с 14 очками. В этом сезоне они проиграли лишь однажды — казанскому «Рубину» (1:2) в 5-м туре.