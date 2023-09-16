«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»: хозяева открыли счёт

В эти минуты проходит матч 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Вулверхэмптон» и «Ливерпуль». Игру принимает стадион «Молине» в Вулверхэмптоне. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Стартовый свисток прозвучал в 14:30 мск. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На седьмой минуте хозяева вышли вперёд. Отличился нападающий «Вулверхэмптона» Хван Хи Чан.

По итогам четырёх туров «Вулверхэмптон» занимает 15-е место в чемпионате Англии, набрав три очка. «Ливерпуль» расположился на третьей строчке турнирной таблицы, в активе красных 10 очков. По дополнительным показателям команда Юргена Клоппа уступает «Тоттенхэму», но опережает два других лондонских клуба — «Вест Хэм» и «Арсенал».