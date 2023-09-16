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«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»: Коди Гакпо сравнял счёт

«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»: Коди Гакпо сравнял счёт
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В эти минуты проходит матч 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Вулверхэмптон» и «Ливерпуль». Игру принимает стадион «Молине» в Вулверхэмптоне. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Стартовый свисток прозвучал в 14:30 мск. На момент выхода новости счёт 1:1.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия - Премьер-лига . 5-й тур
16 сентября 2023, суббота. 14:30 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
Окончен
1 : 3
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Чан – 7'     1:1 Гакпо – 55'     1:2 Робертсон – 85'     1:3 Буэно – 90+1'    

На 55-й минуте форвард гостей Коди Гакпо сравнял счёт в матче

Ранее, на седьмой минуте, хозяева вышли вперёд. Отличился нападающий «Вулверхэмптона» Хван Хи Чан.

По итогам четырёх туров «Вулверхэмптон» занимает 15-е место в чемпионате Англии, набрав три очка. «Ливерпуль» расположился на третьей строчке турнирной таблицы, в активе красных 10 очков. По дополнительным показателям команда Юргена Клоппа уступает «Тоттенхэму», но опережает два других лондонских клуба — «Вест Хэм» и «Арсенал».

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