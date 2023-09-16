Защитник ЦСКА Мойзес получил повреждение и ушёл с поля в матче с «Крыльями»

В эти минуты проходит встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и самарскими «Крыльями Советов». Матч проводится на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым из Санкт-Петербурга. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 17-й минуте бразильский защитник ЦСКА Мойзес получил повреждение. Вместо него на поле появился другой защитник – Илья Агапов. Сейчас подходит к концу первый тайм. «Крылья» впереди со счётом 2:1.

Армейцы находятся на седьмой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 11 очков в семи встречах. «Крылья Советов» располагаются на четвёртой позиции с 14 очками. В этом сезоне они проиграли лишь однажды — казанскому «Рубину» (1:2) в 5-м туре.