ЖФК «Зенит» в финале Кубка России сыграет с ЦСКА

Сегодня, 16 сентября, определился второй финалист Winline Кубка России по футболу среди женщин. Женская команда ЦСКА в полуфинальном матче турнира переиграла «Локомотив» и поспорит за трофей с «Зенитом».
Матч «Локомотив» – ЦСКА проходил на стадионе «Сапсан Арена». Основное время завершилось с ничейным счётом 1:1 – на гол Кристины Хорошевой гости после перерыва ответили точным ударом Юлии Плешковой. В серии пенальти точнее были игроки армейской команды (3:2).
Таким образом, во втором сезоне подряд в финале женского Кубка России сыграют санкт-петербургский «Зенит» и ЦСКА. Дата, время и место проведения финального матча будут объявлены дополнительно.
Напомним, вчера, 15 сентября, «Зенит» в матче 1/2 финала Кубка переиграл «Звезду-2005» с минимальным счётом 1:0.
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