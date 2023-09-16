ЖФК «Зенит» в финале Кубка России сыграет с ЦСКА

Сегодня, 16 сентября, определился второй финалист Winline Кубка России по футболу среди женщин. Женская команда ЦСКА в полуфинальном матче турнира переиграла «Локомотив» и поспорит за трофей с «Зенитом».

Матч «Локомотив» – ЦСКА проходил на стадионе «Сапсан Арена». Основное время завершилось с ничейным счётом 1:1 – на гол Кристины Хорошевой гости после перерыва ответили точным ударом Юлии Плешковой. В серии пенальти точнее были игроки армейской команды (3:2).

Таким образом, во втором сезоне подряд в финале женского Кубка России сыграют санкт-петербургский «Зенит» и ЦСКА. Дата, время и место проведения финального матча будут объявлены дополнительно.

Напомним, вчера, 15 сентября, «Зенит» в матче 1/2 финала Кубка переиграл «Звезду-2005» с минимальным счётом 1:0.