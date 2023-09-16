«Ахмат» — «Краснодар»: стали известны стартовые составы команд на матч РПЛ

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Грозненский «Ахмат» и «Краснодар» объявили стартовые составы команд на матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, который пройдёт сегодня, 16 сентября, на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовый состав «Ахмата»: Шелия, Богосавац, Семёнов, Тодорович, Челикович, Тимофеев, Ильин, Камило, Ковачев, Бериша, Олейников.

Стартовый состав «Краснодара»: Сафонов, Петров, Алонсо, Тормена, Волков, Черников, Кади, Кривцов, Батчи, Олусегун, Кордоба.

В предыдущем туре чемпионата России «Ахмат» с минимальным счётом 1:0 переиграл «Урал». «Краснодар» одержал победу в матче со «Спартаком» со счётом 2:0.

«Краснодар» лидирует в чемпионате России, набрав 17 очков после семи туров. «Ахмат» расположился на девятом месте турнирной таблицы, в активе команды 10 очков.