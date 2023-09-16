Трошечкин посоветовал Глушакову готовить велосипедную амуницию и форму для MMA

Полузащитник клуба «Пари Нижний Новгород» Александр Трошечкин отреагировал на информацию о возможном переходе Дениса Глушакова в костромской «Спартак», который замыкает турнирную таблицу группы «Золото» Леон-Второй лиги А.

«Тянет ли Глушаков РПЛ? Не мне судить. Когда я играл с ним вместе, мне было комфортно. Если он перейдёт в костромской «Спартак», то пусть готовит велосипедную амуницию и форму для MMA. Там этого побольше, чем футбола», — приводит слова Трошечкина Sport24.

Сообщалось, что зарплата Глушакова в новом клубе может составить 300 тыс. рублей в месяц. У «Спартака» есть ещё две недели для заявки полузащитника в качестве свободного агента.

Напомним, в сезоне-2022/2023 Глушаков выступал за «Химки» и «Пари Нижний Новгород». Суммарно футболист провёл 28 матчей во всех турнирах, в которых записал в свой актив два гола и одну результативную передачу. Контракт игрока с нижегородским клубом истёк в конце июня этого года. Стороны не стали продлевать соглашение.