ЦСКА — «Крылья Советов»: форвард хозяев Чалов сравнял счёт

В эти минуты проходит встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и самарскими «Крыльями Советов». Матч проводится на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Артёмом Любимовым из Санкт-Петербурга. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На второй минуте самарцы открыли счёт и вышли вперёд благодаря голу Николая Рассказова. На 22-й минуте Никита Салтыков удвоил преимущество своей команды. Спустя 10 минут Антон Заболотный реализовал пенальти и отыграл один мяч для ЦСКА после нарушения со стороны голкипера «Крыльев» Ивана Ломаева. На 62-й минуте защитник армейцев Виллиан Роша получил вторую жёлтую карточку в матче и был удалён с поля.
Несмотря на это, хозяева смогли отыграться благодаря голу Фёдора Чалова с передачи Аббоса Файзуллаева на 75-й минуте.
Армейцы находятся на седьмой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 11 очков в семи встречах. «Крылья Советов» располагаются на четвёртой позиции с 14 очками. В этом сезоне они проиграли лишь однажды — казанскому «Рубину» (1:2) в 5-м туре.
- 16 сентября 2023
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