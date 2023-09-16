«Вест Хэм» — «Манчестер Сити»: стали известны стартовые составы команд на матч АПЛ

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«Вест Хэм Юнайтед» и «Манчестер Сити» объявили стартовые составы команд на матч 5-го тура английской Премьер-лиги, который состоится сегодня, 16 сентября, на стадионе «Олимпийский» в Лондоне. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовый состав «Вест Хэма»: Ареола, Цоуфал, Зума, Агер, Палмьери, Альварес, Уорд-Праус, Боуэн, Пакета, Бенрахма, Антонио.

Стартовый состав «Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Диаш, Аканджи, Аке, Родри, Фоден, Альварес, Силва, Доку, Холанд.

По итогам четырёх туров «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии с максимальным показателем (12 очков). «Вест Хэм» расположился на четвёртой строчке таблицы, в активе команды 10 очков. «Молотобойцы» по дополнительным показателям уступают «Тоттенхэму» и «Ливерпулю», но опережают «Арсенал».