«Вест Хэм» — «Манчестер Сити»: стали известны стартовые составы команд на матч АПЛ

«Вест Хэм Юнайтед» и «Манчестер Сити» объявили стартовые составы команд на матч 5-го тура английской Премьер-лиги, который состоится сегодня, 16 сентября, на стадионе «Олимпийский» в Лондоне. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовый состав «Вест Хэма»: Ареола, Цоуфал, Зума, Агер, Палмьери, Альварес, Уорд-Праус, Боуэн, Пакета, Бенрахма, Антонио.
Стартовый состав «Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Диаш, Аканджи, Аке, Родри, Фоден, Альварес, Силва, Доку, Холанд.
По итогам четырёх туров «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии с максимальным показателем (12 очков). «Вест Хэм» расположился на четвёртой строчке таблицы, в активе команды 10 очков. «Молотобойцы» по дополнительным показателям уступают «Тоттенхэму» и «Ливерпулю», но опережают «Арсенал».
- 16 сентября 2023
-
16:31
-
16:28
-
16:26
-
16:17
-
16:16
-
16:11
-
16:02
-
15:55
-
15:46
-
15:45
-
15:42
-
15:30
-
15:29
-
15:18
-
15:15
-
15:02
-
14:53
-
14:39
-
14:37
-
14:30
-
14:27
-
14:25
-
14:20
-
14:12
-
14:07
-
14:05
-
14:00
-
13:55
-
13:42
-
13:37
-
13:30
-
13:30
-
13:22
-
13:13
-
13:00