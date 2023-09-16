«Вулверхэмптон» — «Ливерпуль»: «красные» вышли вперёд

В эти минуты проходит матч 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Вулверхэмптон» и «Ливерпуль». Игру принимает стадион «Молине» в Вулверхэмптоне. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Стартовый свисток прозвучал в 14:30 мск.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 85-й минуте Эндрю Робертсон с передачи Мохамеда Салаха вывел гостей вперёд.

Ранее на седьмой минуте хозяева вышли вперёд. Отличился нападающий «Вулверхэмптона» Хван Хи Чан. В начале второго тайма «Ливерпуль» отыгрался усилиями Коди Гакпо.

По итогам четырёх туров «Вулверхэмптон» занимает 15-е место в чемпионате Англии, набрав три очка. «Ливерпуль» расположился на третьей строчке турнирной таблицы, в активе «красных» 10 очков. По дополнительным показателям команда Юргена Клоппа уступает «Тоттенхэму», но опережает два других лондонских клуба «Вест Хэм» и «Арсенал».