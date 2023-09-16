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Тренер «Крыльев Советов» Осинькин прокомментировал ничью с ЦСКА

Тренер «Крыльев Советов» Осинькин прокомментировал ничью с ЦСКА
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Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением о ничейном результате матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с московским ЦСКА.

«Когда команда ведёт 2:0, а играет 2:2, имея преимущество в одного человека, такой результат можно воспринимать только негативно. Хотели выиграть, причины назвать сложно. В середине второго тайма мы слишком много позволили сопернику, случился недостаток концентрации. В этот момент нам прилетел второй гол. Хотели спасти матч, но не хватает глубины скамейки», — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Встреча закончилась вничью со счётом 2:2. В составе самарцев отличились Николай Рассказов и Никита Салтыков, а в составе ЦСКА — Антон Заболотный и Фёдор Чалов.

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