Тренер «Крыльев» Осинькин ответил на вопрос об интересе к нему других клубов РПЛ

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопрос, готов ли он рассматривать предложения от топ-клубов Российской Премьер-Лиги.

«Готов ли к я предложениям от топ-клубов РПЛ? Есть определённые договорённости с клубом. Вы же понимаете, что просто так уйти ни одна из сторон не может», — передаёт слова Осинькина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, сегодня, 16 сентября, состоялся матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором ЦСКА на своём поле принимал «Крылья Советов». Игра закончилась вничью со счётом 2:2. В составе самарцев отличились Николай Рассказов и Никита Салтыков, а в составе ЦСКА — Антон Заболотный и Фёдор Чалов.

По итогам этого матча ЦСКА поднялся на шестую строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 12 очков в восьми матчах. «Крылья» теперь располагаются на втором месте с 15 очками.

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