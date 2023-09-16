ЦСКА пропустил в девяти матчах РПЛ подряд

Московский ЦСКА выдал худшую серию с 1994 года, пропустив в девятом матче чемпионата России подряд. В последний раз более длинная серия у армейцев была в 1994 году, тогда красно-синие пропускали как минимум один гол в 11 матчах подряд, сообщает Opta Sports.

Отметим, что ЦСКА – единственная команда в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги, которая забивала и пропускала в каждом туре.

Напомним, сегодня, 16 сентября, состоялся матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский ЦСКА и самарские «Крылья Советов». Встреча закончилась вничью — 2:2.

По итогам этого матча ЦСКА поднялся на шестую строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 12 очков в восьми матчах. «Крылья» теперь располагаются на втором месте с 15 очками.