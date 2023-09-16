Федотов: трансферы ЦСКА? В переговоры вмешались роковые мелочи и нюансы

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов поделился мнением о вингере клуба Аббосбеке Файзуллаеве и прокомментировал летнюю трансферную кампанию армейцев.

«Файзуллаев достаточный срок с нами, потренировался, съездил в сборную, где был заметной фигурой на поле. Мы его проанализировали, сделали выводы. Мы планировали, что он выйдет на поле.

Вчера в полночь трансферная кампания закончилась. Так что нет смысла сожалеть, времени нет. Я же не участвую в переговорах. Да, я общаюсь с игроками, с которыми мы их ведём, но я не участвую в самих трансферах. Всегда появляются нюансы, мелочи, которые оказываются роковыми. Поэтому у нас не получилось привезти всех игроков. Но добавлю, что с Заболотным и Мойзесом предварительно нет ничего серьёзного», – передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.