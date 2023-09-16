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Правильно ли судья удалил защитника ЦСКА Рошу в матче с «Крыльями»?

Главный арбитр матча ЦСКА – «Крылья Советов» (2:2) Артём Любимов удалил с поля защитника армейцев Виллиана Рошу на 62-й минуте игры. «Чемпионат» предлагает ответить на вопрос, правильное ли решение принял судья.

Напомним, сегодня, 16 сентября, состоялся матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский ЦСКА и самарские «Крылья Советов». Встреча закончилась вничью — 2:2.

Уже на второй минуте самарцы вышли вперёд благодаря голу защитника Николая Рассказова. На 22-й минуте нападающий «Крыльев» Никита Салтыков удвоил преимущество. Спустя 10 минут форвард армейцев Антон Заболотный реализовал пенальти после нарушения со стороны голкипера «Крыльев» Ивана Ломаева.

Во втором тайме защитник ЦСКА Виллиан Роша получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. Находясь в меньшинстве, хозяева смогли отыграться благодаря голу Фёдора Чалова с передачи Аббоса Файзуллаева на 75-й минуте. На 90-й минуте защитник самарцев Александр Солдатенков тоже был удалён с поля за фол последней надежды.

По итогам этого матча ЦСКА поднялся на шестую строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 12 очков в восьми матчах. «Крылья» теперь располагаются на втором месте с 15 очками.