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В ЦСКА прокомментировали состояние Заболотного и Мойзеса

Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал о состоянии нападающего команды Антона Заболотного и защитника Мойзеса.

«Первое. С Антоном Заболотным всё в порядке.

Второе. Первые оценки медицинского штаба повреждения Мойзеса также сдержанно положительные. Завтра будет проведено дополнительное обследование, но уже сейчас есть заключение, что ничего страшного нет», – написал Брейдо в своём телегра-канале.

Напомним, сегодня, 16 сентября, состоялся матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский ЦСКА и самарские «Крылья Советов». Встреча закончилась вничью — 2:2. Мойзес покинул поле в середине первого тайма, на 21-й минуте его заменил Илья Агапов. Заболотного на четвёртой компенсированной к основному времени матча минуте заменил Кирилл Глебов.