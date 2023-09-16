Новичок ЦСКА Келлвен высказался о ничьей в матче с «Крыльями Советов»

Бразильский защитник московского ЦСКА Келлвен, перешедший в стан армейцев этим летом, прокомментировал исход матча с «Крыльями Советов».

«Хороший матч. К сожалению, из-за недостаточного внимания мы пропустили. Но дух у команды хороший, поэтому мы отыгрались и были близки к тому, чтобы выиграть матч. Можно сказать, что команда в хорошем состоянии. Надеемся, что наши следующие матчи будут успешными», — передаёт слова Келлвена корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, сегодня, 16 сентября, состоялся матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский ЦСКА и самарские «Крылья Советов». Встреча закончилась вничью — 2:2.

По итогам этого матча ЦСКА поднялся на шестую строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 12 очков в восьми матчах. «Крылья» теперь располагаются на втором месте с 15 очками.