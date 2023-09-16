Новичок ЦСКА Келлвен: уровень чемпионата очень высокий, в России боевая лига

Бразильский защитник московского ЦСКА Келлвен высказался об уровне футбола в Российской Премьер-Лиге.
«Уровень лиги очень высокий. Очень боевая лига с серьёзными соперниками. По двум матчам с «Зенитом» и Самарой я узнал уровень. Все играют с высокой интенсивностью. Мы будем работать, чтобы соответствовать уровню лиги. Соперники хорошие и уровень очень высокий», — передаёт слова Келлвена корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
Напомним, сегодня, 16 сентября, состоялся матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский ЦСКА и самарские «Крылья Советов». Встреча закончилась вничью — 2:2.
По итогам этого матча ЦСКА поднялся на шестую строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 12 очков в восьми матчах. «Крылья» теперь располагаются на втором месте с 15 очками.
- 16 сентября 2023
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