«Ахмат» — «Краснодар»: гости сравняли счёт

В эти минуты проходит матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги между грозненским «Ахматом» и «Краснодаром». Матч принимает стадион «Ахмат-Арена» в Грозном. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым. Стартовый свисток прозвучал в 16:30 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 39-й минуте «Краснодар» сравнял счёт. Гол на счету бразильского полузащитника Кади Боржеса.

В предыдущем туре чемпионата России «Ахмат» с минимальным счётом 1:0 переиграл «Урал». «Краснодар» одержал победу в матче со «Спартаком» со счётом 2:0.

«Краснодар» лидирует в чемпионате России, набрав 17 очков после семи туров. «Ахмат» расположился на девятом месте турнирной таблицы, в активе команды 10 очков.