«Вест Хэм» — «Манчестер Сити»: «молотобойцы» открыли счёт на 36-й минуте

Сегодня, 16 сентября, на стадионе «Олимпийский» в Лондоне проходит матч 5-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречаются «Вест Хэм Юнайтед» и «Манчестер Сити». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Эндрю Мэдли. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Вест Хэм» открыл счёт в матче на 36-й минуте благодаря голу полузащитника Джеймса Уорд-Прауса, отличившегося с передачи Владимира Цоуфала.
В предыдущем розыгрыше АПЛ «Манчестер Сити» одержал две победы в противостоянии с «Вест Хэм Юнайтед». На выезде в 1-м туре «горожане» переиграли лондонский коллектив со счётом 2:0, а домашняя встреча завершилась разгромом (3:0).
По итогам четырёх туров «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии с максимальным показателем (12 очков). «Вест Хэм» расположился на четвёртой строчке таблицы, в активе команды 10 очков. «Молотобойцы» по дополнительным показателям уступают «Тоттенхэму» и «Ливерпулю», но опережают «Арсенал».
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