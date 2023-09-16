Агент Малкома: будем рассматривать предложения из РПЛ, если они поступят

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы бывшего нападающего «Зенита» Малкома, ныне выступающего за саудовский «Аль-Хиляль», рассказал, может ли бразилец вернуться в Российскую Премьер-Лигу в будущем.

«Если в будущем из России поступят предложения по Малкому, мы будем их рассматривать. Это абсолютно точно», — приводит слова Гарсии Sport24.

Напомним, лучший футболист прошлого сезона чемпионата России Малком летом перешёл из «Зенита» в саудовский «Аль‑Хиляль» за € 60 млн. Малком выступал за санкт-петербургскую команду с 2019 года. В минувшем сезоне бразилец сыграл за сине-бело-голубых 33 матча, в которых забил 26 голов и сделал девять результативных передач. Футболиста признали лучшим игроком и лучшим форвардом минувшего чемпионата России.