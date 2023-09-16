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Полузащитник ЦСКА Файзуллаев: доволен своей игрой с «Крыльями», но могу ещё лучше

Полузащитник ЦСКА Файзуллаев: доволен своей игрой с «Крыльями», но могу ещё лучше
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Хавбек московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев оценил своё выступление в матче 8-го тура РПЛ с самарскими «Крыльями Советов».

«Мне без разницы, на какой позиции играть. Главное, чтобы на поле. Доволен ли своей игрой? Доволен, но могу ещё лучше. Ещё лучше — это забить победный гол. Ждать голы можно в следующих матчах.

Дают ли уверенность голы в сборной? Когда забиваешь, это всегда даёт уверенность в игре», — передаёт слова Файзуллаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, сегодня, 16 сентября, состоялся матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский ЦСКА и самарские «Крылья Советов». Встреча закончилась вничью — 2:2.

По итогам этого матча ЦСКА поднялся на шестую строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 12 очков в восьми матчах. «Крылья» теперь располагаются на втором месте с 15 очками.

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