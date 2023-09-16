Хавбек ЦСКА Файзуллаев: самый серьёзный в команде — Акинфеев, а Мухин шутит больше всех

Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев рассказал, с кем в команде больше всего разговаривает, а также поделился мнением о вратаре армейцев Игоре Акинфееве.

«Сейчас с Сашей Зделаром больше всего разговариваю. Больше всех в команде шутит Макс Мухин. Самый серьёзный — Игорь Акинфеев. До прихода сюда я уже знал, какой Игорь Акинфеев легендарный игрок. Я видел его серию пенальти с Испанией», — передаёт слова Файзуллаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

19-летний Файзуллаев перешёл в ЦСКА из «Пахтакора». О трансфере официально было объявлено 4 августа. Контракт вингера с армейским клубом рассчитан до лета 2026 года с возможностью продления соглашения ещё на один сезон.

Напомним, сегодня, 16 сентября, состоялся матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский ЦСКА и самарские «Крылья Советов». Встреча закончилась вничью — 2:2.