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Новичок ЦСКА Файзуллаев: с «Крыльями» не показал свой максимум, это только начало

Новичок ЦСКА Файзуллаев: с «Крыльями» не показал свой максимум, это только начало
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Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев высказался об игре с самарскими «Крыльями Советов».

«Хотим улучшить результат и выиграть следующую игру. Надо использовать свои моменты. То, что я сегодня показал — это не максимум, а только начало. Мой максимум вы скоро увидите», — передаёт слова Файзуллаева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Напомним, сегодня, 16 сентября, состоялся матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский ЦСКА и самарские «Крылья Советов». Встреча закончилась вничью — 2:2.

По итогам этого матча ЦСКА поднялся на шестую строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 12 очков в восьми матчах. «Крылья» теперь располагаются на втором месте с 15 очками.

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