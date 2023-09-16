Салах набрал 200 баллов по системе «гол+пас» за «Ливерпуль» в АПЛ

Египетский вингер Мохамед Салах набрал 200 баллов по системе «гол+пас» в составе «Ливерпуля» в английской Премьер-лиге. Об этом сообщает Opta Sports.

На счету Салаха 139 голов и 61 результативная передача за клуб в чемпионате Англии. Для этого игроку понадобилось 223 матча, только Тьерри Анри набирал 200 результативных баллов быстрее за один клуб в истории лиги (206 матчей за лондонский «Арсенал»).

Напомним, сегодня, 16 сентября, Мохамед сделал три ассиста в матче 5-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (3:1).

Контракт футболиста с «Ливерпулем» подписан до лета 2025 года. Салах выступает за «красных» с лета 2017 года. Вместе с командой он выиграл Лигу чемпионов сезона-2018/2019. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 31-летнего нападающего в € 65 млн.