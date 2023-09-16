Луиш Фигу: Роналду и Модрич — лучшие в мире на своих позициях

Бывший полузащитник «Реала» и сборной Португалии Луиш Фигу высказался об игре форварда «Аль-Насра» Криштиану Роналду и полузащитника «сливочных» Луки Модрича.

«Роналду и Модрич — разные, они очень хорошие друзья, я не могу отдать предпочтение кому-то одному, потому что тогда другой проиграет. Они лучшие в мире на своих позициях, они писали историю и продолжают это делать до сих пор.

Лука – мой хороший друг, я могу только похвалить его, не только как профессионала, но и как человека. То, что он делает в своём возрасте, – удивительно. Он будто бы работает на батарейках, демонстрируя свой талант в каждом матче.

Я рад, что Лука счастлив. На данный момент он занимается любимым делом. Надеюсь, что он и дальше преуспеет в футболе», – приводит слова Фигу Net.hr.