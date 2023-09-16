Салтыков: где играл Карпин? В «Сельте», в России — не помню

Нападающий самарских «Крыльев Советов» Никита Салтыков рассказал, на кого равняется из российских футболистов.

«Как ко мне обращался Карпин? Имя моё вроде называл. Где играл Карпин? В «Сельте». В России — не помню. Ну, он когда играл, меня, наверное, тогда ещё не было.

Кто для меня пример в России? Наверное, Аршавин. Можно сказать, что пример. Может, мы чем-то похожи даже — по манере игры», — приводит слова Салтыкова Sport24.

Напомним, сегодня, 16 сентября, состоялся матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский ЦСКА и самарские «Крылья Советов». Встреча закончилась вничью — 2:2. Салтыков забил один из голов самарцев.

По итогам этого матча ЦСКА поднялся на шестую строчку турнирной таблицы РПЛ, набрав 12 очков в восьми матчах. «Крылья» теперь располагаются на втором месте с 15 очками.