Агент Сафонов: Осинькин умеет работать с молодёжью, Федотову же нужны готовые игроки

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал результат матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги между ЦСКА и «Крыльями Советов» (2:2), а также рассказал, чем отличается стиль тренера самарцев Игоря Осинькина от тренера армейцев Владимира Федотова.
«Хорошая игра, живая, на скоростях. Когда «Крылья» повели 2:0, то психологически просели, хотели удержать победу, тем более в большинстве. Файзуллаев в связке с Чаловым перевернули игру. Счёт по игре, мне кажется. Не удивило ли меня, что «Крылья» стремились играть в короткий пас, а ЦСКА постоянно надеялся на выносы Акинфеева? У каждого тренера своя тактика. Это стиль «Крыльев» при Осинькине. ЦСКА играет иначе. Самара смотрелась зрелищнее. Сейчас больше вспоминается не то, какой гол Салтыков забил, а какой не забил.
Как мне Милан Гаич на позиции левого латераля? Не скажу, что я в восторге от игры Гаича. Я на этой позиции пробовал бы бы молодых ребят из ЦСКА, но есть тренеры, которые умеют с молодёжью работать, как тот же Осинькин, а есть Федотов, которому требуются готовые игроки», — приводит слова Сафонова Metaratings.
Напомним, сегодня, 16 сентября, состоялся матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский ЦСКА и самарские «Крылья Советов». Встреча закончилась вничью — 2:2.
- 16 сентября 2023
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