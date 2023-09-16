«Спартак» — «Сочи»: стартовые составы команд на матч 8-го тура РПЛ

Сегодня, 16 сентября, состоится встреча 8-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Спартаком» и «Сочи» из одноимённого города. Матч пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Игру обслужит судейская бригада во главе с арбитром Артёмом Чистяковым. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Спартак»: Селихов, Дуарте, Бабич, Денисов, Хлусевич, Зобнин, Мартинс, Мозес, Бонгонда, Промес, Соболев.

«Сочи»: Заболотный, Миладинович, Дркушич, Медведев, Марсело, Агбалака, Кравцов, Батырев, Мигел Силвейра, Игнатьев, Крамарич.

«Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России, в активе команды 10 очков после семи туров. «Сочи» расположился на 12-й строчке таблицы, набрав шесть очков.

Последняя встреча команд в РПЛ, проходившая на поле «Сочи», завершилась вничью, со счётом 1:1. В первом круге «Спартак» дома разгромил южан со счётом 3:0. Три гола в этих двух встречах провёл нападающий москвичей Квинси Промес.