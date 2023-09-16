«Интер» — «Милан»: стартовые составы команд

Сегодня, 16 сентября, состоится матч 4-го тура итальянской Серии А между «Интером» и «Миланом». Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане, Италия. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Симоне Содзой. Начало матча запланировано на 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Интер»: Зоммер, Дармиан, Ачерби, Бастони, Димарко, Думфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Тюрам, Мартинес.

«Милан»: Меньян, Калабрия, Тшау, Кьер, Эрнандес, Лофтус-Чик, Крунич, Рейдерс, Пулишич, Жиру, Леау.

В текущем чемпионате обе команды идут без потерь — у каждой по девять очков после трёх матчей. «Интер» находится на первом месте благодаря разнице забитых мячей.

В прошлом сезоне Серии А команды встречались дважды. В первом круге победу одержал «Милан» (3:2), а во втором «Интер» оказался сильнее своего соперника (1:0).