«Интер» — «Милан»: стартовые составы команд

Сегодня, 16 сентября, состоится матч 4-го тура итальянской Серии А между «Интером» и «Миланом». Встреча пройдёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане, Италия. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Симоне Содзой. Начало матча запланировано на 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд:
«Интер»: Зоммер, Дармиан, Ачерби, Бастони, Димарко, Думфрис, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Тюрам, Мартинес.
«Милан»: Меньян, Калабрия, Тшау, Кьер, Эрнандес, Лофтус-Чик, Крунич, Рейдерс, Пулишич, Жиру, Леау.
В текущем чемпионате обе команды идут без потерь — у каждой по девять очков после трёх матчей. «Интер» находится на первом месте благодаря разнице забитых мячей.
В прошлом сезоне Серии А команды встречались дважды. В первом круге победу одержал «Милан» (3:2), а во втором «Интер» оказался сильнее своего соперника (1:0).
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