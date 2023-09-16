«Балтика» — «Ростов»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 21:15

Сегодня, 16 сентября, на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде состоится матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Балтика» сыграет с «Ростовом». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из Дмитрова. Стартовый свисток прозвучит в 21:15 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
В последний раз сегодняшние соперники встречались 15 лет назад — в 2008 году. В матче Первой лиги «Ростов» в родных стенах переиграл «Балтику» — 1:0.
На данный момент «Балтика» находится на последней, 16-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу. Она имеет в своём активе лишь три очка после семи встреч.
«Ростов» располагается на 11-й позиции с семью очками в активе. В нынешнем сезоне РПЛ подопечные Валерия Карпина одержали лишь две победы.
- 16 сентября 2023
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