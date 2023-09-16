Дубль Влаховича помог «Ювентусу» обыграть «Лацио» в матче 4-го тура Серии А

Сегодня, 16 сентября, прошёл матч 4-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Ювентус» и «Лацио». Команды играли на стадионе «Альянц — Ювентус» (Турин, Италия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Фабио Мареской. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по московскому времени. «Ювентус» уверенно обыграл «Лацио» со счётом 3:1.

В начале встречи, на 10-й минуте, нападающий хозяев Душан Влахович с передачи Мануэля Локателли открыл счёт в матче, выведя «Ювентус» вперёд. Вскоре, на 26-й минуте, Федерико Кьеза удвоил преимущество «старой синьоры» в матче. Во втором тайме, на 64-й минуте, Луис Альберто смог отыграть один мяч, но почти сразу же, на 67-й минуте, Душан Влахович вновь довёл преимущество хозяев до двух мячей, оформив дубль. До конца встречи голов больше не было, матч так и закончился — 3:1, уверенная победа «Ювентуса».

Таким образом, после четырёх сыгранных туров «Ювентус» возглавляет турнирную таблицу Серии А, набрав 10 очков из 12 возможных. «Лацио» расположился на 15-й строчке итальянского чемпионата с тремя очками после четырёх игр.