Гуренко: Громыко сделал правильный выбор, что поехал в «Торпедо»

Бывший тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко высказался о решении полузащитника сборной Беларуси Валерия Громыко перейти в московское «Торпедо».

«Торпедо» ставит для себя задачу выхода в РПЛ. Громыко сделал правильный шаг, ведь перспектив в Борисове нет никаких, команда может даже за тройку не зацепиться. Вернуться в БАТЭ он всегда сможет, поэтому надо ехать и пробовать», — приводит слова Гуренко Metaratings.by.

26-летний футболист перешёл из БАТЭ в «Торпедо» 8 сентября, подписав контракт до лета 2026 года. В нынешнем сезоне в активе Громыко 24 матча во всех турнирах за БАТЭ, девять забитых голов и пять результативных передач. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 900 тысяч.